Ragusa – Anche quest’anno l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Ragusa ha voluto celebrare le donne con una iniziativa culturale che racconta il coraggio e la caparbietà del genere femminile. Ieri, nella sede dell’Ordine, in Via Nicastro, è stato presentato il libro Virdimura di Simona Lo Iacono. Virdimura è stata la prima donna della storia ad ottenere la “licenza per curare”. E’ la storia di una ribelle per amor di sapienza, ma anche di coraggio e di emancipazione.

“Lo scorso anno – ha detto il presidente dell’Ordine Roberto Zelante-, abbiamo celebrato le donne con <<Sei Unica>>, il libro di Papa Francesco letto magistralmente dalla professoressa Maria Rita Schembari (presidente del Libero Consorzio di Ragusa), quest’anno abbiamo continuato sullo stesso solco presentando un libro che personalmente mi ha colpito, sorpreso e appassionato, permettendomi di apprezzare molto la scrittura di Simonia Lo Iacono, bravissima autrice siracusana. È il nostro modo per celebrare l’8 Marzo grazie al contributo dell’Associazione ragusana Mogli Medici Italiani. “Questo libro parla di coraggio- ha affermato la presidente del Libero Consorzio di Ragusa Maria Rita Schembari-, ancora oggi, purtroppo, ci sono settori in cui le donne faticano ad affermarsi, questa opera ci ricorda quanto il nostro genere sappia essere forte, tenace e caparbio”.

Ad introdurre il libro è stata la provveditrice agli studi di Ragusa, Daniela Mercante. Oltre alle persone già citate, tra i presenti c’erano anche Concetta Corallo, presidente AIDM sezione Ragusa, Agata Iacono, presidente AMMI Ragusa, Anselmo Madeddu, presidente Ordine dei Medici di Siracusa e la direttrice sanitaria dell’Asp di Ragusa Sara Lanza..