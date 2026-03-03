Ragusa – Mattinata di paura a Ragusa. Intorno alle 9:30, diversi passanti hanno segnalato con preoccupazione la presenza di un uomo che si aggirava in via Colajanni brandendo pericolosamente un grosso coltello da cucina.

L’allarme è scattato immediatamente, portando sul posto un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area, molto frequentata a quell’ora del mattino.

Alla vista delle pattuglie dei Carabinieri e della Polizia di Stato, l’uomo, un cittadino di nazionalità straniera, non avrebbe desistito dal suo atteggiamento minaccioso. Data la potenziale pericolosità per l’incolumità dei cittadini e degli operatori stessi, gli agenti hanno deciso di adottare una misura di contenimento rapida.

Per evitare che la situazione degenerasse in tragedia, è stato utilizzato il taser. L’impiego dell’arma a impulsi elettrici ha permesso di neutralizzare e immobilizzare il soggetto in pochi istanti, senza causare lesioni permanenti o coinvolgere i passanti.