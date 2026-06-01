Pozzallo ospiterà sabato 6 giugno 2026, alle ore 17.30, il corteo “In cammino per la pace – Unisciti al corteo, contro ogni guerra e discriminazione”. L’iniziativa è promossa dal Comitato per la Pace e il Disarmo e prevede il raduno sul Lungomare Pietre Nere, in piazzetta Padre Pio.Il corteo attraverserà la città con un messaggio chiaro: rifiuto della guerra, delle discriminazioni e delle violenze che interessano diversi contesti internazionali e sociali.

Secondo gli organizzatori, l’obiettivo è costruire un momento collettivo di partecipazione civile e riflessione pubblica, con un’attenzione particolare ai temi della pace, dei diritti e della giustizia sociale.

Un percorso civile lungo il Mediterraneo

Pozzallo, città sul fronte del Mediterraneo, diventa ancora una volta punto simbolico di un dibattito più ampio che riguarda migrazioni, diritti umani e convivenza.

Il corteo intende richiamare anche il tema delle vite spezzate in mare e della necessità di comunità più inclusive e solidali.

Durante la manifestazione saranno ammessi cartelli e slogan. Le uniche bandiere consentite saranno quella della pace e quella palestinese.

Sono previsti inoltre interventi pubblici, momenti di approfondimento e performance dedicate ai temi del disarmo, delle migrazioni, della militarizzazione e delle discriminazioni.

Una rete ampia di associazioni e realtà del territorio

Alla manifestazione hanno aderito numerose realtà associative, culturali e sociali del territorio ibleo e regionale, che si uniranno al corteo del 6 giugno a Pozzallo.

Tra i partecipanti risultano:

● Artisti Associati MATT’OFFICINA

● AVIS Provinciale Ragusa

● Sunas – Sindacato Nazionale Unitario Assistenti Sociali

● Simama ODV

● Immagina

● Scuola di Formazione Virgilio Failla

● Centro Studi Feliciano Rossitto

● Cooperativa L’Arca

● I Ricostruttori

● Bedda Ciao

● Modicaltra

● Associazione Filotea

● ANPPIA Circolo Vanni Rosa Pozzallo

● Associazione Biribillie arte-gioco-vita

● Comitato Scicli per Gaza

● ARCIGAY Ragusa

● Emergency Gruppo Pozzallo

● LAeQUA

● Piccoli Fratelli

● Crisci Ranni

● AVIS Modica

● Associazione Piero Iemmolo

● L’Albero Storto

● Libera – Coordinamento Ragusa

● Caritas Diocesi di Noto

● Ufficio Migrantes Diocesi di Noto

● Casa di Filip

● ALI (Amore, Libertà, Intervento)