Vittoria – A Scoglitti, nella zona di Riviera Kamarina, cresce la preoccupazione per la presenza di un gruppo di sette cani liberi che da giorni si aggira lungo la spiaggia.

Secondo le segnalazioni raccolte tra i bagnanti, gli animali avrebbero provocato momenti di tensione, con episodi di inseguimenti e situazioni di insicurezza durante la permanenza sul litorale.

Nelle ultime ore, alcuni frequentatori della zona hanno denunciato anche la mancata risposta immediata alle richieste di intervento.

Una bagnante racconta: “Ieri ho telefonato ai vigili, ma non si è visto nessuno”. Secondo diverse testimonianze, i cani non solo si avvicinerebbero ai bagnanti, ma avrebbero mostrato comportamenti aggressivi anche verso animali domestici al guinzaglio. Alcuni riferiscono inoltre episodi di oggetti sottratti (vedi foto) o rovistati sulla spiaggia, lasciati incustoditi durante la permanenza in riva al mare.

I residenti parlano di una situazione non nuova. Il tema del randagismo lungo il litorale di Scoglitti sarebbe già stato segnalato più volte alle autorità competenti. Con l’aumento delle presenze estive, la questione torna ora centrale per la sicurezza dei frequentatori della spiaggia.

I cittadini chiedono un intervento coordinato tra Polizia municipale, ASP veterinaria e associazioni del territorio, per gestire il fenomeno e garantire sicurezza a persone e animali.

Riviera Kamarina rappresenta una delle aree balneari più frequentate del territorio di Vittoria. La situazione segnalata dai cittadini rischia di incidere sulla percezione di sicurezza in un periodo di forte affluenza turistica. Al momento non risultano comunicazioni ufficiali da parte delle autorità locali. (Foto Assenza)