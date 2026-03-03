Ragusa – “Pubblico due video ricevuti questo fine settimana da cittadini che, senza fare polemica, hanno voluto condividere con me la loro indignazione. Spendiamo per continui e frequenti servizi di pulizia; spendiamo il tempo della nostra Polizia Locale per controlli, visionare riprese e e sanzionare quando basterebbe essere civili. E’ quanto scrive in un post sui social con video il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì.

Questo è il primo video, girato prima che Piazza Malta venisse pulita, coi cestini (vuoti) presenti a ogni angolo. Troppo difficile usarli?Il secondo, purtroppo, è ancora peggio. Si vede un uomo che entra in un terreno col furgone e svuota dei sacchi di spazzatura vicino ad un albero. Complimenti per l’inciviltà! Queste e altre immagini del colpevole sono già in possesso delle Forze dell’Ordine. Grazie a chi segnala tramite i canali ufficiali così da permetterci di intervenire”. Clicca qui per il video pagina facebook