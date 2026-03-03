Roma – E’ rientrato l’allarme bomba nel palazzo in via della Scrofa, a Roma, dove ci sono la sede di Fratelli d’Italia e la redazione del Secolo d’Italia. Secondo quanto si apprende, sono terminale le verifiche della polizia con gli artificieri e nell’edificio non è stato trovato nulla.

Poche ore prima, sempre a Roma, gli artificieri sono dovuti intervenire per un trolley abbandonato a Largo Chigi, davanti alla vetrina di un negozio nello stesso palazzo dove hanno sede alcuni uffici della Presidenza del Consiglio. L’intervento degli artificieri, durato una ventina di minuti, ha permesso di escludere ogni pericolo relativamente al contenuto della valigia. La circolazione al traffico è stata parzialmente riaperta, e il bagaglio è stato messo a bordo di una volante della Polizia.