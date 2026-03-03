Scicli – E’ morta Giuseppa Rinzo, la nonnina ultracentenaria di Scicli. Aveva 102 anni. La notizia della scomparsa della “nonnina” della città ha suscitato profonda commozione, segnando l’addio a una testimone centenaria di un secolo di storia iblea.

Nata il 5 ottobre 1923, la signora Giuseppa aveva attraversato le grandi trasformazioni del Novecento con la tempra e la dignità tipiche della sua generazione. Solo pochi mesi fa, nell’autunno del 2025, aveva tagliato l’importante traguardo dei 102 anni. In quell’occasione, era stata circondata come sempre dall’amore della famiglia, che aveva organizzato per lei un momento di festa all’interno della struttura, una casa di riposo dove risiedeva da qualche tempo.

Giuseppa Rinzo non era solo un simbolo di longevità per Scicli, ma rappresentava un legame vivente con le radici più profonde del territorio.

Chi l’ha conosciuta la ricorda come una donna circondata dall’affetto dei propri cari, che ha saputo invecchiare con grazia, diventando un punto di riferimento per la sua famiglia.

I funerali si terranno domani, 4 marzo, alle ore 11.30 nella chiesa di Santa Caterina a Donnalucata, frazione balneare di Scicli.

