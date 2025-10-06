Scicli – Un traguardo straordinario è stato celebrato ieri, con la signora Giuseppa Rinzo che ha compiuto 102 anni. Nata il 5 ottobre 1923, la longeva sciclitana ha festeggiato circondata dall’affetto incondizionato dei suoi cari e non solo. Ai festeggiamenti presenti per l’Amministrazione comunale, Enzo Giannone e Concetta Portelli.

La signora Giuseppa è vedova del signor Giovanni Padua dal 1994. La sua vita è stata un esempio di dedizione al lavoro e alla famiglia: ha svolto l’attività di bracciante agricola, affiancando il marito nel lavoro in campagna, ed è sempre stata ricordata come una donna e madre esemplare.