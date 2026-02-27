Modica – “E bravo Claudio! Dopo i successi nel Mondo con la nazionale dei Macellai, adesso è arrivata a Catania la bella soddisfazione di avere realizzato il miglior burger di tutta la Sicilia: U Muricano! E come poteva chiamarsi diversamente!”. E’ quanto afferma il sindaco di Modica Maria Monisteri caschetto dopo il bellissimo traguardo raggiunto dal macellaio modicano Claudio Fidone, che si è classificato primo alla RHS Burger League che si è tenuta a Catania.

“Bello da vedere e buono da mangiare. Insieme all’assessore Tino Antoci – afferma il sindaco Monisteri -siamo andati a complimentarci di persona da Claudio Fidone per la vittoria alla RHS Burger League e a gustare, dopo un bel brindisi, questo piccolo capolavoro di arte culinaria

Claudio è arrivato primo fra i nove selezionati per partecipare alla kermesse d’eccellenza dedicata ai migliori interpreti dell’hamburger gourmet nell’Isola. La sua bravura e la sua genialità hanno fatto la differenza con questo panino così ‘modicano’: bun artigianale al concentrato di pomodoro e capuliato con all’interno hamburger di salsiccia di maiale locale battuta al coltello, maionese al basilico, pancetta croccante con fondo affumicato, ciliegino locale, iceberg, chips al Ragusano, al cioccolato di Modica al sale e alla cicoria.

Una ricetta che racconta lo stile, l’amore per il suo lavoro, per la nostra Città, la passione e la visione di Claudio Fidone che, peraltro, era l’unico macellaio a partecipare mentre gli altri erano tutti ristoratori. Il talento modicano ha trionfato. Bravo Claudio!”.

LEGGI ANCHE: https://www.quotidianodiragusa.it/2026/02/23/attualita/modica-claudio-fidone-trionfa-alla-rhs-burger-league/