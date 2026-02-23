Modica – Modica sale sul gradino più alto del podio grazie a Claudio Fidone. Il noto macellaio modicano ha sbaragliato la concorrenza a Catania, aggiudicandosi il primo posto nella RHS Burger League, la prestigiosa competizione inserita nella cornice di Ristora Hotel Sicilia e dedicata alle eccellenze dell’hamburger gourmet.

Il successo di Fidone ha un sapore ancora più speciale per un dettaglio tecnico: su nove finalisti selezionati in tutta l’Isola, Claudio era l’unico macellaio in gara. Sfidando chef e ristoratori professionisti davanti a una giuria tecnica qualificata, la sua maestria nella lavorazione della carne ha fatto la differenza, confermando come la competenza artigianale sia il cuore pulsante della cucina di qualità.

“U Muricanu”: l’essenza di un territorio in un morso

Il segreto del successo risiede in una ricetta che è un vero e proprio omaggio alla città della Contea. Il burger vincitore, battezzato significativamente “U Muricanu”, è un’esplosione di sapori locali sapientemente bilanciati: bun artigianale arricchito con concentrato di pomodoro e capuliato con hamburger di salsiccia di maiale locale, rigorosamente battuta al coltello, maionese al basilico e un tocco di fondo affumicato, pancetta croccante, pomodoro ciliegino fresco e lattuga iceberg e un mix di chips croccanti al Ragusano DOP, alla cicoria e l’immancabile Cioccolato di Modica al sale.

Visibilmente commosso al momento della proclamazione, Claudio Fidone ha voluto condividere il merito con chi lo ha affiancato in questo percorso. “Un ringraziamento speciale va ai miei collaboratori Carmelo Giummarra e Gianni Giardina, oltre che alla mia famiglia, pilastro fondamentale del mio lavoro”, ha dichiarato il vincitore.

Questa vittoria non è un caso isolato, ma il coronamento di un percorso fatto di determinazione e costante ricerca della qualità, che proietta la macelleria artigianale modicana ai vertici della ristorazione siciliana.