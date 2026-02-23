Una bambina di 12 anni sta lottando contro una severa forma di malaria presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova. La giovanissima, residente a Chioggia, è stata trasferita d’urgenza nel capoluogo patavino nella serata di ieri, a causa del peggioramento delle sue condizioni cliniche.

Secondo quanto ricostruito, la dodicenne era da poco tornata in Italia insieme alla famiglia dopo un periodo trascorso in Africa. Dopo alcuni giorni dal rientro, ha iniziato a manifestare una febbre molto alta e persistente. Preoccupati dal quadro clinico, i genitori si sono rivolti nel primo pomeriggio di ieri all’Ospedale della Navicella di Chioggia.

Il sospetto dei medici del reparto di Pediatria di Chioggia si è subito concentrato sulla patologia malarica. Grazie alla rapidità degli accertamenti, i sanitari sono riusciti a diagnosticare la malattia, confermata la presenza del parassita nel sangue. La terapia specifica è stata somministrata immediatamente per tentare di arginare l’infezione.

Nonostante la prontezza dei primi soccorsi, la criticità della situazione ha spinto i medici clodiensi a concordare con i colleghi padovani il trasferimento della paziente in una struttura dotata di alta specializzazione pediatrica.

Al momento la prognosi resta riservata. Il personale medico di Padova sta monitorando costantemente la risposta della bambina alle terapie. Il caso è seguito con la massima attenzione dalle autorità sanitarie locali per garantire tutto il supporto necessario alla giovane e alla sua famiglia.