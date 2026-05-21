A Scicli è stata sospesa nella mattinata l’erogazione idrica del pozzo Dammusi, a Donnalucata, per consentire un intervento di manutenzione sulla rete. Secondo quanto comunicato dal Comune di Scicli, l’interruzione è stata disposta da Iblea Acque, che sta operando insieme ai propri tecnici per la riparazione di una conduttura che collega l’area di Playa Grande fino a Cava d’Aliga.

L’intervento riguarda una tratta della rete idrica che necessita di lavori urgenti. Al momento non sono stati indicati tempi precisi per il ripristino del servizio.

La sospensione interessa quindi il sistema di approvvigionamento collegato al pozzo Dammusi, punto di alimentazione per la zona di Donnalucata. L’attività dei tecnici è in corso e proseguirà fino al completamento delle operazioni necessarie alla riparazione della conduttura.

Il Comune di Scicli ha diffuso una nota per informare la cittadinanza della situazione, sottolineando che l’interruzione è legata esclusivamente alle attività tecniche sulla rete idrica. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’entità del guasto.

Iblea Acque, società che gestisce il servizio idrico nel territorio, sta seguendo l’intervento con i propri operatori sul posto. La conduttura interessata collega diverse aree costiere del territorio comunale, tra cui Playa Grande e Cava d’Aliga, e rientra nella rete principale di distribuzione.

La situazione resta in aggiornamento. Il Comune ha fatto sapere che eventuali novità sul ripristino dell’erogazione verranno comunicate non appena disponibili.