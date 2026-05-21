Un grave incidente avvenuto lungo la Ragusa–Catania è al centro dell’intervento dell’Ust Cisl Ragusa Siracusa, che richiama la necessità di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza nelle infrastrutture viarie. La dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento da parte della Polizia stradale.

A esprimere una posizione ufficiale è il segretario generale Giovanni Migliore, che ha manifestato vicinanza ai lavoratori coinvolti e alle loro famiglie.

«In riferimento al grave incidente avvenuto ieri lungo la Ragusa–Catania, sul quale sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia stradale, desidero esprimere la vicinanza dell’Ust Cisl Ragusa Siracusa ai lavoratori coinvolti e alle loro famiglie. Ogni dinamica specifica sarà chiarita dagli organi competenti, ma ciò non può impedirci di ribadire un principio essenziale: la sicurezza deve essere sempre al primo posto», ha dichiarato Migliore.

Il sindacalista ha sottolineato come l’asse stradale rappresenti un’infrastruttura strategica per mobilità, lavoro e servizi nel territorio tra Ragusa e Catania, evidenziando la necessità di attenzione costante.

Nel suo intervento, Migliore ha richiamato anche il tema della prevenzione. «La prevenzione – prosegue Migliore – non è soltanto un obbligo normativo, ma una vera e propria cultura che deve guidare ogni scelta, ogni cantiere, ogni intervento».

Il segretario ha evidenziato come, secondo la posizione della Cisl, la sicurezza debba essere considerata un investimento e non un costo. Un principio che, nelle sue parole, riguarda direttamente la gestione dei cantieri e delle infrastrutture ad alta percorrenza.

«Quando si parla di vite umane, nulla può essere lasciato al caso: tutto deve essere pianificato, programmato e verificato con la massima cura», ha aggiunto Migliore, richiamando anche la necessità di coordinamento tra istituzioni, enti gestori e imprese.

Il sindacato ha inoltre evidenziato l’importanza di controlli costanti e formazione adeguata per i lavoratori impegnati lungo le arterie stradali, soprattutto in presenza di traffico intenso o lavori in corso.

Migliore ha concluso ribadendo la posizione dell’organizzazione sindacale: «La tutela della vita e della salute dei lavoratori è il fondamento di qualsiasi società che voglia definirsi civile. Su questo non arretreremo di un millimetro».

La Polizia stradale prosegue gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.