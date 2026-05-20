Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la SS514 Ragusa–Catania, nel tratto interessato dai lavori del lotto della futura autostrada. Quattro operai impegnati in attività di cantiere sono stati investiti da un autocarro furgonato in transito.

Le circostanze del sinistro non sono ancora state chiarite. L’impatto è stato violento e ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto sono arrivate quattro ambulanze del 118 SUES, provenienti dalle postazioni più vicine. Il personale sanitario ha stabilizzato i feriti e predisposto il trasferimento all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, dove tutti gli operai risultano ricoverati per accertamenti e cure.

La gestione dell’emergenza ha richiesto anche l’intervento della Polizia Stradale di Ragusa, competente per i rilievi lungo l’arteria. Gli agenti stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Secondo le prime informazioni sono in corso verifiche da parte della Polizia Stradale di Ragusa sulla posizione dei mezzi coinvolti, sulle condizioni del cantiere e su eventuali responsabilità. L’area interessata è stata messa in sicurezza durante le operazioni di soccorso.

Il tratto della SS514, collegamento tra le province di Ragusa e Catania, ha subito rallentamenti e deviazioni temporanee del traffico.

Le attività di indagine proseguiranno nelle prossime ore per chiarire la dinamica del sinistro che ha coinvolto gli operai impegnati nei lavori stradali. (Foto franco Assenza)