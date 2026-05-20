Un 23enne di Vittoria è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Ragusa nell’ambito di un’operazione contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e la detenzione di armi. Il giovane era già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova.

Secondo quanto comunicato dalla Polizia di Stato di Ragusa, l’intervento è stato eseguito dalla Squadra Mobile e dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria nel corso di una perquisizione domiciliare.

Nel corso delle attività investigative, gli agenti hanno rinvenuto quattro panetti di hashish per un peso complessivo di circa 430 grammi e un involucro contenente circa 50 grammi di marijuana. È stato inoltre trovato materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente e un appunto manoscritto riconducibile a presunti clienti.

Durante la perquisizione è stata anche sequestrata un’arma: una pistola originariamente a salve che, secondo quanto reso noto dalla Polizia di Stato, sarebbe stata modificata in arma calibro 7,65. L’arma risultava completa di caricatore inserito e munizioni.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova per precedenti reati legati agli stupefacenti e alla detenzione abusiva di arma clandestina, è stato arrestato.

Ultimate le formalità di rito, il 23enne è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione rientra nelle attività di controllo del territorio e di contrasto al traffico di droga condotte dalla Polizia di Stato nella provincia di Ragusa.