Comiso – Mattinata di impegni istituzionali per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, tornato nella sua terra d’origine per visitare Niscemi e non solo. Il Capo dello Stato è giunto all’aeroporto di Comiso intorno alle ore 11:30, accolto da misure di sicurezza eccezionali che hanno reso lo scalo ibleo inaccessibile ai non addetti ai lavori per l’intera durata della sosta.

Subito dopo l’atterraggio, il Presidente si è trasferito in elicottero a Niscemi. Qui ha avuto luogo un incontro con il primo cittadino, Massimiliano Conti, finalizzato a un confronto diretto sulle principali criticità del territorio.

La visita, dai toni informali ma di grande rilievo politico, ha permesso di fare il punto della situazione sulle emergenze locali prima della ripartenza.

Il tour siciliano di Mattarella proseguirà senza sosta verso Palermo. Nel pomeriggio, il Capo dello Stato è atteso al Teatro Massimo per la “Giornata dell’Orgoglio dell’Avvocatura”, un evento solenne che vedrà il Presidente partecipare alla celebrazione del ruolo sociale e giuridico della classe forense nella sua città natale. (Foto e video di Assenza)