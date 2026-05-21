Il Movimento 5 Stelle di Modica sollecita la Giunta comunale ad approvare la rottamazione quinquies, indicata come strumento per sostenere i cittadini con debiti tributari. La richiesta riguarda il Comune di Modica e arriva in un contesto di difficoltà economiche legate al costo della vita e all’occupazione.
Secondo quanto comunicato dal Movimento 5 Stelle di Modica, molte famiglie non riescono a far fronte agli obblighi fiscali. La proposta viene quindi presentata come una misura per consentire ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione con modalità più sostenibili.
Rottamazione quinquies e proposta al Comune di Modica
Nel documento diffuso dal Movimento 5 Stelle di Modica si sottolinea come la cosiddetta “rottamazione quinquies” rappresenti uno strumento utile per ridurre sanzioni e interessi sui debiti tributari. L’obiettivo indicato è quello di agevolare il rientro fiscale dei cittadini, evitando ulteriori aggravamenti della situazione debitoria.
La misura, secondo quanto riportato nella nota politica, sarebbe rivolta in particolare a pensionati, piccoli commercianti, artigiani e lavoratori che hanno subito maggiormente le difficoltà economiche. Il gruppo politico evidenzia la necessità di interventi che permettano una gestione più sostenibile dei debiti verso l’ente locale.
Il Movimento 5 Stelle sottolinea inoltre come l’approvazione della misura possa contribuire a ristabilire un rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni comunali, basato su criteri di equità e accessibilità.
Nel testo diffuso si richiama l’attenzione della Giunta comunale di Modica affinché valuti rapidamente l’introduzione dello strumento fiscale. L’invito è a garantire una risposta amministrativa alle situazioni di difficoltà economica presenti sul territorio.
Il Movimento 5 Stelle di Modica conferma che continuerà a sostenere iniziative rivolte al tema della giustizia sociale e al supporto delle fasce più esposte alle difficoltà economiche quotidiane, nel quadro delle competenze amministrative locali.
Lascia un commento