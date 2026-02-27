Il mese di marzo rappresenta uno snodo cruciale per milioni di famiglie beneficiarie dei sostegni al reddito e alla natalità. L’Istituto di Previdenza, attraverso le recenti comunicazioni ufficiali, ha delineato le finestre temporali per gli accrediti, confermando la stretta correlazione tra l’aggiornamento dell’ISEE e l’entità dei sussidi.
1. Assegno Unico e Universale: le date di marzo
Per quanto riguarda l’Assegno Unico, il cronoprogramma di marzo 2026 ricalca la consueta distinzione tra beneficiari storici e nuove istanze:
- 19 e 20 marzo: Riceveranno il bonifico i nuclei familiari che non hanno subito variazioni patrimoniali o di composizione e che hanno già percepito la prestazione nei mesi scorsi.
- Ultima settimana del mese: Questa finestra è riservata a chi attende il primo pagamento in assoluto o a chi ha subito un ricalcolo dell’importo (compresi eventuali arretrati) a causa di modifiche alla propria situazione documentale.
2. Assegno di Inclusione (AdI): quando arriva la ricarica
Per i percettori dell’Assegno di Inclusione, il calendario si divide in due momenti chiave:
- Venerdì 13 marzo: Data dedicata ai soggetti che ricevono il primo accredito sulla carta dedicata, inclusi i pagamenti arretrati spettanti.
- Venerdì 27 marzo: Avverrà la consueta ricarica per tutti coloro che sono già a regime con il sussidio.
Il nodo ISEE: rischio tagli e termine per i rimborsi
L’INPS ricorda che la mancata presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) entro il termine del 28 febbraio può comportare conseguenze immediate:
- Per l’Assegno Unico: L’importo viene automaticamente declassato alla quota minima di legge.
- Per l’Assegno di Inclusione: Il ritardo nell’aggiornamento dei dati reddituali può causare la sospensione del beneficio per perdita dei requisiti di accesso.
La finestra di recupero: C’è tempo fino al 30 giugno per regolarizzare la propria posizione ISEE. Solo entro questa data sarà possibile ottenere il ripristino delle cifre piene e il contestuale versamento degli arretrati maturati da marzo in poi.
