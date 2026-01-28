Maltempo. Il dipartimento regionale della Protezione Civile della Sicilia ha diramato un avviso di allerta gialla per l’intera isola. Una perturbazione di origine atlantica sta per colpire la Sicilia, portando con sé un sensibile peggioramento delle condizioni atmosferiche a partire dalla serata di oggi, mercoledì 28 gennaio, e per le successive 24 ore.
Previsioni per stasera, mercoledì 28 gennaio
Dalle ultime ore della giornata sono attese precipitazioni sparse, che assumeranno carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno inizialmente isolati ma accompagnati da una vivace attività elettrica. I volumi di pioggia saranno contenuti, ma localmente persistenti sui settori più esposti.
Evoluzione per domani, giovedì 29 gennaio
La giornata di domani sarà segnata dal maltempo, con una concentrazione maggiore dei fenomeni sul versante settentrionale dell’isola.
- Piogge: Si prevedono temporali di moderata intensità lungo la costa tirrenica e nelle zone interne settentrionali. Nel resto della regione le piogge saranno più intermittenti e deboli.
- Venti: È allerta per raffiche da burrasca a burrasca forte. Le correnti soffieranno dai quadranti nord-occidentali (Maestrale), con picchi che potrebbero causare danni a strutture leggere e alberature. Una parziale attenuazione del vento è prevista solo dalla serata.
- Mari e Mareggiate: Lo scenario marittimo sarà critico. Il Tirreno meridionale e lo Stretto di Sicilia risulteranno molto agitati o temporaneamente “grossi”. Situazione simile per lo Ionio meridionale. Sono estremamente probabili mareggiate lungo tutte le coste esposte a ovest e nord-ovest.
