Maltempo. Il dipartimento regionale della Protezione Civile della Sicilia ha diramato un avviso di allerta gialla per l’intera isola. Una perturbazione di origine atlantica sta per colpire la Sicilia, portando con sé un sensibile peggioramento delle condizioni atmosferiche a partire dalla serata di oggi, mercoledì 28 gennaio, e per le successive 24 ore.

Previsioni per stasera, mercoledì 28 gennaio

Dalle ultime ore della giornata sono attese precipitazioni sparse, che assumeranno carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno inizialmente isolati ma accompagnati da una vivace attività elettrica. I volumi di pioggia saranno contenuti, ma localmente persistenti sui settori più esposti.

Evoluzione per domani, giovedì 29 gennaio

La giornata di domani sarà segnata dal maltempo, con una concentrazione maggiore dei fenomeni sul versante settentrionale dell’isola.