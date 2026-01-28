Scicli – Non sono solo i turisti a rimanere incantati dalle bellezze barocche di Scicli. Nelle ultime ore, un’insolita visitatrice ha rubato la scena sui social: una volpe è stata infatti avvistata mentre passeggiava indisturbata tra le basole del centro storico, tra via Nazionale e via Duca degli Abruzzi, nei pressi di piazza Italia

L’esemplare è stato immortalato in un video della pagina facebook “Ultima Ora News da Scicli e dintorni” e postato sui social. L’esemplare potrebbe essere sceso dalle alture circostanti in cerca di cibo. Il filmato, caricato su diverse piattaforme social, è diventato immediatamente virale.