Con l’arrivo di febbraio, si rinnova l’appuntamento con i pagamenti erogati dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Quest’anno il calendario presenta alcune particolarità, specialmente per i pensionati, a causa della disposizione dei giorni festivi sul calendario.

Pensioni: si parte lunedì 2 febbraio

Poiché il 1° febbraio cade di domenica, il primo giorno utile per l’accredito dei trattamenti pensionistici sarà lunedì 2 febbraio 2026. La data è valida sia per chi riceve la pensione presso Poste Italiane (Libretti, conti BancoPosta e Postepay Evolution), sia per chi si avvale degli istituti bancari.

Per evitare lunghe attese, si suggerisce di recarsi negli uffici postali nelle ore pomeridiane o nei giorni successivi al primo. Limiti contante: Si ricorda che i pagamenti in contanti sono consentiti solo fino a 1.000 euro netti . Oltre questa soglia, è obbligatorio indicare un conto corrente o un rapporto finanziario tracciabile.

Si ricorda che i pagamenti in contanti sono consentiti solo fino a . Oltre questa soglia, è obbligatorio indicare un conto corrente o un rapporto finanziario tracciabile. Sportelli automatici: I titolari di carte elettroniche postali potranno prelevare i contanti direttamente dai Postamat già dal mattino del 2 febbraio.

Assegno Unico e Universale (AUU)

Per le famiglie che non hanno subito variazioni nel nucleo o nell’ISEE, l’accredito dell’assegno per i figli è previsto nella terza settimana del mese, indicativamente tra il 19 e il 20 febbraio.

Nota bene: Chi ha presentato una nuova istanza o ha comunicato modifiche recenti riceverà il pagamento nell’ultima settimana del mese.

Naspi, DIS-COLL e SFL

Disoccupazione (Naspi e DIS-COLL): Il versamento della mensilità dovrebbe completarsi entro il 15 febbraio . La data esatta rimane comunque variabile, poiché dipende dal giorno di presentazione della domanda originaria. È consigliabile monitorare il proprio “Fascicolo Previdenziale del Cittadino” online.

Il versamento della mensilità dovrebbe completarsi entro il . La data esatta rimane comunque variabile, poiché dipende dal giorno di presentazione della domanda originaria. È consigliabile monitorare il proprio “Fascicolo Previdenziale del Cittadino” online. Supporto Formazione e Lavoro (SFL): L’indennità di 350 euro segue due finestre: per chi matura i requisiti entro metà mese, il bonifico arriva verso il 27 febbraio; per gli altri, il pagamento slitta a metà del mese successivo.

Assegno di Inclusione (ADI)

Anche per l’ADI, le tempistiche di febbraio 2026 si dividono in due blocchi: