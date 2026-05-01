Il 1 maggio a Ragusa e in tutta la provincia si caratterizza per un calendario diffuso di iniziative tra musica, cultura e turismo. Da Chiaramonte Gulfi a Modica, fino a Ispica e Pozzallo, il Primo Maggio 2026 si svolge tra eventi all’aperto e appuntamenti che coinvolgono centri storici e aree costiere.

Secondo quanto emerge da programmi ufficiali e comunicazioni degli organizzatori, il primo maggio in provincia di Ragusa si articola in più poli, senza un unico evento centrale ma con iniziative distribuite su tutto il territorio.

Ragusa e il Primo Maggio tra cultura e territorio

Nel capoluogo, l’evento principale è la Mascarata, in programma tra il 1° e il 3 maggio tra Ragusa superiore e Ibla. La manifestazione, come confermato dal portale turistico locale, propone teatro di strada, musica e una parata finale che richiama tradizioni storiche legate al carnevale barocco. Il 1 maggio sono previste anche dimostrazioni di antichi mestieri e attività culturali diffuse nel centro storico. L’iniziativa si inserisce in un percorso di valorizzazione identitaria del territorio, con il coinvolgimento di associazioni e cittadini.

Parallelamente, restano visitabili mostre già avviate nei giorni precedenti, come esposizioni fotografiche e culturali a Ragusa Ibla, aperte anche durante la giornata festiva secondo il calendario comunale.

Cosa fare in provincia di Ragusa: eventi tra Chiaramonte Gulfi e Modica

A Chiaramonte Gulfi, il centro cittadino ospita la terza edizione del Primo Maggio. Dopo il successo degli anni precedenti, la manifestazione propone dodici ore consecutive di attività, dalle 12 alle 24, trasformando Piazza Duomo e corso Umberto I in un grande spazio all’aperto.

Il programma prevede musica, danza, animazione, attività sportive e degustazioni, insieme alla tradizionale “Festa ra Scaccia”, legata a uno dei prodotti tipici della gastronomia locale. L’iniziativa, secondo gli organizzatori, rappresenta un momento di aggregazione per la comunità.

A Modica, il Primo Maggio si concentra invece sulla musica dal vivo. In contrada Michelica, nell’area artigianale, si svolge il Modica Rock Fest 2026, con una giornata di concerti dalle 12 alle 24. Sul palco si alternano band emergenti e gruppi già attivi nella scena musicale locale, tra cui Emanuele Giunta, VöRA, Trincee d’Asfalto, Mobslay, Shut The Radio, Dodicesima Nota e Frijda.

Accanto ai concerti, l’evento propone un’area dedicata al food con street food e attività collaterali come spettacoli di fuoco, intrattenimento e iniziative ludiche.

Musica e territorio, un binomio consolidato.

Tra Ispica e Pozzallo: cultura e spettacolo

A Ispica, il Primo Maggio offre un’alternativa culturale con l’apertura straordinaria del Parco Archeologico di Kamarina e Cava d’Ispica, visitabili dalle 9:00 alle 18:30. Il percorso comprende luoghi come Cava Ispica, Parco Forza e il Convento della Croce, offrendo un’opzione per chi cerca un’esperienza tra storia e natura.

A Pozzallo, invece, prende il via l’edizione 2026 di “Notti e Note di Mare” in Piazza delle Rimembranze. Il 1° maggio, a partire dalle 17:30, sono previsti concerti dal vivo e spettacoli musicali, tra cui un tributo a Celentano e Mina, seguiti da dj set serali.

Il calendario prosegue anche nei giorni successivi: il 2 maggio con la partecipazione di Paoletta DJ di Radio Italia e serate dedicate ai balli latino-americani, e il 3 maggio con un raduno di auto americane provenienti anche da Malta.