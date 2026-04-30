Mascarata Ragusa 2026 si svolge dall’1 al 3 maggio nel centro storico di Ragusa e Ragusa Ibla. Il tema dell’edizione è “Quartieri & Mestieri”: tre giorni di eventi distribuiti tra l’Antico Mercato, Piazza San Giovanni, Piazza Duomo e altri luoghi simbolici della città. Il programma ufficiale comprende mostre, talk, teatro, feste in maschera, passeggiate guidate e una grande parata finale.

C’è un momento della domenica che difficilmente si dimentica — ma per arrivarci bisogna conoscere bene l’intero programma.

Venerdì 1 maggio: antichi mestieri e leggende tra i vicoli di Ibla

La giornata inaugurale apre con i Quadri viventi di antichi mestieri, in programma alle 16:00. Alle 20:30, all’Antico Mercato, va in scena la rievocazione Antico Mercato, con dimostrazioni dal vivo della vita e dei mestieri della tradizione siciliana. L’ultimo ingresso è fissato alle 19:30.

In parallelo, alle 19:30, nel quartiere Giudecca di Ragusa Ibla, parte il Ghost Tour – Spectral Edition: una passeggiata tra racconti e leggende spettrali con Gianni Dimartino, accompagnata da una visita guidata con Tano Licitra alla Chiesa della SS. Annunziata.

Sabato 2 maggio: mostra, talk urbano e Mascarata Party

Il sabato è la giornata più articolata del cartellone. Alle 11:00, a Palazzo La Rocca, inaugura la mostra Terra, mani e memorie urbane, curata da Alessandra Bramante. L’esposizione resterà aperta fino al 15 maggio, quindi è recuperabile anche nei giorni successivi.

Nel tardo pomeriggio, alle 18:00, il Cortile della Prefettura ospita il talk Vite di quartiere, a cura della Società Ragusana di Storia Patria: un incontro dedicato alla conformazione urbana dei centri storici di Ragusa.

La sera in Piazza SS. Salvatore, dalle 20:30 e alle 22:00 va in scena Agorà – Il venditore ambulante di storie, spettacolo della Bottega dell’Attore. La rivisitazione è firmata da Gianfranco e Giosè Chessari, con regia di Germano Martorana e costumi di Vincenzo Occhipinti.

In contemporanea, alle 21:30, all’Antico Mercato torna la parte più festosa del festival: il Mascarata Party, festa in maschera con DJ set di Peppe Cascone.

Domenica 3 maggio: la parata finale da Piazza San Giovanni a Ragusa Ibla

La giornata conclusiva inizia alle 10:00 con Passeggiata sotto i balconi, in location riservata. L’evento, a cura dell’Associazione Pietra Viva con la partecipazione di Associazione Insieme in Città, propone una scoperta degli antichi mestieri popolari attraverso musica e letture. È previsto un contributo di 3 euro; prenotazioni alla Libreria Flaccavento.

Nel pomeriggio, Piazza San Giovanni diventa il centro della manifestazione. Alle 16:00 apre Mascherone Edition 2026 by The Ragusaner, mostra dedicata al contest di illustrazione e grafica. Alle 17:00 parte Via al Palio, anticipazione dell’evento Palio delle Contrade, a cura delle associazioni Eduka e Ci Ridiamo Sù.

Il momento più scenografico arriva alle 18:30: la Parata Mascarata, che attraversa la città da Piazza San Giovanni fino a Piazza Duomo di Ragusa Ibla. Il corteo è animato dalla banda Risveglio Kamarinense, dai Tamburi di Giarratana, da Ci Ridiamo Sù e da Matt’Officina.

La chiusura è in Piazza Duomo. Alle 20:00 si esibiscono i gruppi in concorso — Born to Be Crew, Associazione Mecenate, Gruppo Eduka, Bottega dell’Attore e La Forza della Vita. Alle 21:30 arriva la Premiazione Mascarata, con l’assegnazione dei riconoscimenti ai gruppi e al contest The Ragusaner.

La terza edizione di Mascarata Ragusa si conferma come appuntamento che intreccia tradizione, spazi urbani e partecipazione collettiva, con un programma che coinvolge associazioni locali, artisti e pubblico lungo l’intero percorso della città storica.

Per informazioni aggiornate è consigliabile seguire i canali ufficiali della manifestazione o contattare i numeri indicati per gli eventi su prenotazione.