L’allerta meteo per maltempo in Sicilia il 1 maggio condizionerà la giornata festiva su gran parte del territorio regionale a causa di una veloce discesa di aria fredda di matrice balcanica. Secondo i dati ufficiali, il peggioramento porterà variabilità e piogge sparse, interessando in modo particolare i settori settentrionali, orientali e meridionali. Il Dipartimento della Protezione Civile ha confermato lo stato di vigilanza gialla per le aree del sud-est, prevedendo precipitazioni che potrebbero assumere carattere di rovescio o temporale.

La mattinata si presenta con una nuvolosità irregolare, specialmente sulle zone settentrionali orientali e nord joniche, dove non si escludono veloci rovesci isolati. Secondo quanto riportato dal bollettino, la situazione evolverà nel pomeriggio con un aumento delle nubi sulle zone interne meridionali e sud orientali. In queste aree sono attese piogge sparse e sporadici episodi piovosi anche lungo le fasce costiere, mentre i settori occidentali rimarranno parzialmente ai margini dei fenomeni più intensi.

Previsioni dettagliate e temperature in diminuzione

Le condizioni meteo subiranno un ulteriore mutamento in serata, quando sono previste schiarite più ampie su gran parte dell’Isola, pur persistendo residui piovaschi sulle zone meridionali interne. Un elemento caratterizzante di questa fase sarà il deciso calo termico, con le temperature minime in diminuzione soprattutto nelle ore serali. Questo afflusso di aria fredda balcanica spazzerà via il clima mite dei giorni scorsi, imponendo un cambio di scenario repentino proprio durante le celebrazioni della Festa dei Lavoratori.

Il freddo balcanico lambirà l’intera regione. Per quanto riguarda la ventilazione, i venti soffieranno moderati da grecale, con rinforzi fino a tesi sul Mar Tirreno e sullo Jonio. Questo comporterà un aumento del moto ondoso: i mari risulteranno generalmente mossi, con il Tirreno molto mosso e lo Jonio che potrà risultare localmente agitato. Si raccomanda particolare prudenza per le attività legate alla navigazione e per chi si trova in prossimità delle coste esposte.

L’impatto delle allerte gialle nel sud-est siciliano

L’attivazione dell’allerta gialla per Agrigento, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa non è un evento isolato in questo periodo dell’anno, caratterizzato da un’accentuata dinamicità atmosferica. Storicamente, la Sicilia è soggetta a repentini scambi meridiani che portano masse d’aria polari o balcaniche a interagire con il Mediterraneo ancora relativamente caldo. Questo contrasto termico genera spesso temporali localizzati ma intensi, capaci di scaricare accumuli deboli o puntualmente moderati in pochissimo tempo.

L’impatto sul territorio di tali avvisi riguarda principalmente la gestione delle attività all’aperto e la sicurezza della viabilità secondaria, soggetta a rapidi allagamenti in caso di rovesci intensi. Per monitorare l’evoluzione in tempo reale è possibile consultare i bollettini ufficiali e le norme di autoprotezione si rimanda al sito del Dipartimento della Protezione Civile Siciliana.