Pozzallo – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica hanno arrestato un giovane 25enne residente a Pozzallo, gravemente indiziato di aver detenuto una quantità di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nel corso di uno specifico servizio finalizzato al contrasto dello spaccio e dell’uso di sostanze stupefacenti, i militari procedevano ad un controllo di un giovane residente a Pozzallo e del suo domicilio, dal momento che lo stesso sin dai primi momenti si era mostrato stranamente agitato e nervoso.

Il suo atteggiamento insospettiva i Carabinieri che approfondivano minuziosamente le operazioni di perquisizione in tutti i luoghi dell’abitazione e delle pertinenze: queste portavano al ritrovamento di circa 50 grammi di cocaina, occultati sotto la sella del suo motorino, suddivisi in piccole porzioni contenute e sigillate in buste sottovuoto, appositamente confezionate e pronte alla vendita, oltre che di un bilancino di precisione utilizzato per pesare la sostanza stupefacente e di una macchina per il sottovuoto, nascosti nei ripiani dei mobili della cucina.

Il giovane è stato pertanto arrestato in flagranza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea. Quest’ultima, al termine dell’udienza di convalida, ha disposto per l’uomo l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’operazione condotta si pone all’interno delle attività di controllo del territorio, disposte dal Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa, finalizzate al contrasto dei reati riguardanti il traffico ed il consumo di stupefacenti, che vedono impegnati ogni giorno i Carabinieri dell’Arma territoriale.

L’arrestato dovrà rispondere della violazione della normativa in materia di stupefacenti, in quanto avrebbe detenuto la sostanza stupefacente per finalità di spaccio.

Tutte le ipotesi accusatorie dovranno trovare conferma allorché verrà instaurato il contraddittorio tra le parti, come legislativamente previsto.