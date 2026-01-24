Comiso – Furto con spaccata, poche ore dopo la chiusura serale, ai danni del supermercato Le Dune di Comiso, sito lungo la strada che collega Comiso a Vittoria. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti, ad agire sarebbero state due persone. I ladri hanno dimostrato particolare determinazione, riuscendo a scardinare e mandare in frantumi ben due barriere protettive: non solo le vetrate esterne che danno sul parcheggio, ma anche le porte d’accesso interne al punto vendita.

Per compiere l’effrazione, i malviventi avrebbero utilizzato pesanti arnesi da scasso, agendo con una rapidità tale da eludere il primo intervento dei sistemi di sicurezza. Una volta all’interno, si sarebbero diretti verso il reparto dove sono esposti gli elettrodomestici, prendendo di mira in particolare l’area vendita dei telefonini. Ancora da quantificare l’entità dei danni. Sul posto Polizia e carabinieri.