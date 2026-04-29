I cittadini di Modica che hanno prestato servizio nei seggi elettorali durante il Referendum Costituzionale dello scorso 22 e 23 marzo possono ora riscuotere i compensi previsti. L’Amministrazione comunale ha infatti completato l’iter burocratico necessario all’erogazione delle spettanze.
Il Sindaco, Maria Monisteri Caschetto, ha confermato l’avvenuta firma della determina dirigenziale numero 886, atto che ha permesso di dare mandato per la liquidazione delle somme. I pagamenti seguiranno due canali distinti a seconda delle preferenze espresse dai beneficiari al momento dell’incarico.
Coloro che hanno fornito il proprio codice IBAN riceveranno l’accredito delle somme spettanti direttamente sul conto corrente. Per chi invece non ha indicato una modalità di tracciamento bancario, il pagamento avverrà in contanti presso lo sportello tesoreria della banca Unicredit.
In quest’ultimo caso, gli interessati dovranno recarsi presso la filiale situata in viale Medaglie d’Oro. Per procedere alla riscossione del compenso, sarà obbligatorio esibire un documento di riconoscimento in corso di validità direttamente agli addetti dell’istituto di credito.
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