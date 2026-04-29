Un tentativo di furto è stato sventato la scorsa notte a Comiso, all’interno di un’azienda operante nel settore siderurgico. Due individui si sono introdotti nell’area scavalcando il muro di cinta esterno, cercando di avvicinarsi ai magazzini principali dello stabilimento.

L’intrusione ha fatto scattare immediatamente i sensori del sistema antifurto. Il suono della sirena ha costretto i malviventi ad abbandonare i propri intenti e a dileguarsi rapidamente, come confermato successivamente dall’analisi delle immagini registrate dal circuito di videosorveglianza.

Sul posto sono intervenute le pattuglie delle Guardie Giurate insieme ai Carabinieri, allertati tramite il Numero Unico di Emergenza 112. Le forze dell’ordine e la vigilanza privata hanno eseguito un sopralluogo congiunto nell’intero perimetro aziendale per verificare eventuali danni o ammanchi.

L’ispezione ha dato esito negativo: i ladri non sono riusciti a sottrarre alcun materiale prima della fuga. I militari dell’Arma hanno acquisito i filmati della sorveglianza per identificare i responsabili e hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica precisa dell’evento.