Le famiglie italiane e i singoli cittadini che beneficiano delle misure di contrasto alla povertà riceveranno i pagamenti dell’Assegno di Inclusione maggio 2026 secondo una cronologia precisa, differenziata tra nuovi richiedenti e utenti già attivi. L’Inps prosegue dunque con l’erogazione dei sussidi che hanno sostituito il precedente Reddito di Cittadinanza, condizionando l’accredito alla partecipazione attiva ai percorsi di inserimento.

Calendario delle ricariche per Assegno di Inclusione e SFL

La prima data utile da segnare sul calendario è il 15 maggio 2026. Questa scadenza riguarda esclusivamente i nuclei familiari che hanno visto la propria domanda accolta recentemente: il pagamento includerà la prima mensilità e gli eventuali arretrati maturati dalla presentazione dell’istanza. Al contrario, per chi è già titolare della carta e ha ricevuto regolarmente le mensilità precedenti, la ricarica ordinaria arriverà il 27 maggio 2026.

Il sistema prevede un meccanismo analogo per il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), destinato ai soggetti occupabili. Anche in questo caso, gli importi mensili sono strettamente legati alla frequenza di corsi o programmi di reinserimento lavorativo. La regolarità degli accrediti dipende direttamente dalla trasmissione telematica dei dati sulla partecipazione, rendendo il monitoraggio digitale un passaggio obbligatorio per evitare sospensioni.

Dall’introduzione di queste misure, avvenuta nel gennaio 2024, la platea dei beneficiari ha subito una trasformazione strutturale. Mentre il vecchio sussidio aveva una gestione più centralizzata, l’ADI ha posto l’accento sulla protezione dei cosiddetti soggetti fragili (minori, disabili, over 60). I dati Inps indicano che la spesa media mensile si è stabilizzata, riflettendo una selezione più rigorosa all’ingresso, supportata dall’incrocio delle banche dati sull’Isee aggiornato.

Come monitorare i pagamenti nel fascicolo previdenziale

Per evitare incertezze sulle date o sugli importi, i cittadini possono utilizzare il Fascicolo previdenziale del cittadino, accessibile tramite credenziali Spid, Cie o Cns. Questo strumento digitale permette di verificare le disposizioni di pagamento, controllare lo stato della domanda e accertarsi che l’Iban associato sia ancora corretto, prevenendo anomalie che potrebbero bloccare l’erogazione dei fondi a fine mese.

La partecipazione ai percorsi di inserimento resta l’elemento cardine della misura. L’Inps chiarisce infatti che il mantenimento del beneficio è subordinato al rispetto degli obblighi previsti, tra cui la partecipazione ai programmi di formazione. La mancata adesione o l’assenza ingiustificata dalle attività concordate con i centri per l’impiego può comportare l’immediata decadenza dal sussidio, indipendentemente dalla situazione economica dichiarata.