L’Assegno di Inclusione non costituisce una misura assistenziale permanente, ma resta vincolato al mantenimento di specifici requisiti che le autorità monitorano costantemente. Nel corso del 2026, si registra un incremento dei provvedimenti di decadenza, sospensione e revoca del beneficio, spesso causati da mutamenti nelle condizioni del nucleo familiare o del reddito che i cittadini tendono a sottovalutare.
Il diritto all’Assegno di Inclusione dipende strettamente dalla presenza di almeno un componente considerato “fragile”, categoria che include minorenni, over 60, persone con invalidità superiore al 67% o soggetti presi in carico dai servizi sociali. Il venir meno di anche solo una di queste condizioni, come il compimento della maggiore età di un figlio o la cessazione di un carico di cura, determina l’immediata perdita del sostegno economico.
Oltre ai fattori anagrafici, incidono pesantemente i limiti patrimoniali e reddituali. Il superamento della soglia ISEE, fissata a circa 10.140 euro, o del limite di reddito familiare di circa 6.500 euro comporta l’interruzione dell’erogazione. È fondamentale ricordare che l’ISEE si rinnova annualmente con la DSU e può variare in base a patrimoni riferiti a due anni precedenti, rendendo la misura estremamente sensibile a ogni fluttuazione economica.
Il calcolo dell’importo tiene conto esclusivamente dei membri fragili del nucleo, escludendo i componenti che non rientrano nelle categorie protette. Questa struttura normativa implica che l’assegno possa subire variazioni drastiche anche a fronte di eventi naturali interni alla famiglia. Per evitare interruzioni improvvise del sussidio, i beneficiari devono monitorare con attenzione la stabilità dei requisiti dichiarati.
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