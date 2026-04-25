Il calendario relativo ai pagamenti dell’Assegno di inclusione (ADI) per i mesi di aprile e maggio 2026 registra alcune variazioni rispetto alle scadenze ipotizzate. Nonostante le prime indicazioni fornissero come data utile il 24 aprile, l’erogazione ufficiale del contributo per la mensilità corrente inizierà a partire dal 28 aprile. Si valuta tuttavia la possibilità che le ricariche sulla carta dedicata possano essere disponibili già da lunedì 27 aprile.
L’Assegno di inclusione, introdotto dal gennaio 2024 in sostituzione del Reddito di Cittadinanza, rappresenta il principale strumento nazionale di contrasto alla povertà. La misura mira all’inserimento sociale e lavorativo dei nuclei familiari più fragili attraverso percorsi di politica attiva. Per il mese di maggio, il cronoprogramma dei versamenti seguirà scadenze differenziate in base alla tipologia di richiesta presentata dai beneficiari.
Nello specifico, per le nuove domande presentate o per il recupero di eventuali somme arretrate, il pagamento è atteso per venerdì 15 maggio 2026. Per quanto riguarda invece i rinnovi mensili ordinari, la data di riferimento per la ricarica è fissata a mercoledì 27 maggio 2026. Gli utenti possono verificare lo stato della propria istanza direttamente tramite i canali ufficiali dell’INPS.
I beneficiari sono tenuti a seguire i percorsi di formazione e inclusione previsti dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, pena la decadenza dal beneficio. La puntualità dei pagamenti resta un elemento centrale per la gestione economica delle famiglie in condizioni di fragilità sociale che fanno affidamento su questa misura di sostegno al reddito.
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