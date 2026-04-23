L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) ha ufficializzato il cronoprogramma relativo all’Assegno di Inclusione per l’intero anno solare 2026. Attraverso il messaggio numero 214 del 22 gennaio, l’ente ha definito i giorni esatti in cui le somme saranno caricate sulle carte di inclusione, distinguendo tra chi riceve il sussidio per la prima volta e chi ne è già fruitore.

L’introduzione dell’ADI, che ha sostituito il Reddito di Cittadinanza a partire dal 2024, ha segnato un cambio di passo nelle politiche di welfare in Italia. La misura si rivolge esclusivamente ai nuclei familiari che comprendono almeno un componente disabile, minorenne, ultrasessantenne o in condizioni di svantaggio certificato. Secondo i dati ministeriali più recenti, la platea dei beneficiari si è stabilizzata, richiedendo una programmazione rigorosa per permettere alle famiglie di pianificare la propria economia domestica. Il sistema attuale vincola l’erogazione non solo ai requisiti economici, ma anche alla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD).

Le scadenze per le prime istanze dell’Assegno di Inclusione

I soggetti che hanno completato positivamente l’istruttoria e firmato il PAD riceveranno i primi accrediti, comprensivi di eventuali arretrati, intorno alla metà di ogni mese. Per il prossimo trimestre, le date fissate sono mercoledì 15 aprile, venerdì 15 maggio e martedì 16 giugno. La regolarità dei pagamenti è subordinata alla verifica costante del mantenimento dei requisiti da parte dell’INPS.

Il calendario Inps prosegue per la seconda metà dell’anno con scadenze speculari: mercoledì 15 luglio, venerdì 14 agosto e martedì 15 settembre. Gli ultimi tre mesi del 2026 vedranno le ricariche effettuate giovedì 15 ottobre, venerdì 13 novembre e martedì 15 dicembre. Questa precisa scansione temporale mira a snellire le operazioni tecniche dell’ente, garantendo al contempo trasparenza nelle procedure amministrative.

Rinnovi mensili e variazioni per le festività

Per i nuclei familiari che hanno già in corso la prestazione, il calendario dei rinnovi mensili si attesta prevalentemente nell’ultima settimana di ogni mese. Le prossime finestre di disponibilità degli importi sono previste per martedì 28 aprile, mercoledì 27 maggio e venerdì 26 giugno. Successivamente, le ricariche avverranno martedì 28 luglio, giovedì 27 agosto e venerdì 25 settembre.

Nell’ultimo trimestre dell’anno, le date confermate sono martedì 27 ottobre e venerdì 27 novembre. Una variazione significativa riguarda il mese di dicembre: per agevolare le famiglie durante il periodo delle festività natalizie, il pagamento è stato anticipato a mercoledì 23 dicembre 2026. È fondamentale ricordare che la disponibilità degli importi resta sempre subordinata alla conferma della sussistenza dei requisiti reddituali e patrimoniali autocertificati in fase di domanda.