Il servizio di linea bus Ragusa-Catania si arricchisce di un nuovo punto di imbarco per rispondere alle esigenze della mobilità cittadina. A partire da oggi, giovedì 23 aprile, i mezzi del trasporto extraurbano effettueranno una sosta programmata al civico 118 di via G. Di Vittorio, nel cuore del quartiere Zama. La decisione, ufficializzata dal sindaco Peppe Cassì, mira a razionalizzare i flussi di passeggeri che quotidianamente si spostano verso il capoluogo etneo.
Nuovi servizi per il bus Ragusa-Catania e meno traffico allo Scalo Merci
L’attivazione della sosta in via Di Vittorio è una misura tattica per decongestionare un po’ il carico di auto sul terminal Scalo Merci. L’area di Zama, densamente popolata e sede di numerosi uffici, potrà così fungere da polo di attrazione alternativo per i viaggiatori, evitando loro di dover raggiungere necessariamente il centro storico per l’imbarco. Questa modifica si inserisce in una fase di transizione per le infrastrutture cittadine.
Il Comune di Ragusa sta infatti lavorando a soluzioni strutturali a lungo termine per l’area dello Scalo Merci. Il sindaco ha confermato che la nuova fermata resterà operativa “nelle more della realizzazione del sottopasso che collegherà l’area al parcheggio multipiano”. Questo tunnel pedonale sarà fondamentale per collegare strategicamente le zone di sosta alla stazione bus, permettendo una fruizione dei mezzi pubblici più fluida e sicura per l’utenza.
Lascia un commento