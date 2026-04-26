Ragusa apre oggi ufficialmente le celebrazioni in onore di San Giuseppe Artigiano, un appuntamento che coinvolge uno dei quartieri più popolosi della città. Il programma religioso, che si estende per un’intera settimana, funge da preparazione spirituale alla festa esterna prevista per domenica 3 maggio. Le liturgie quest’anno vedono la partecipazione speciale di don Guido Miglietta, sacerdote degli Oblati di San Giuseppe, che guiderà le meditazioni fino a mercoledì.

Il parroco, don Andrea La Terra, ha invitato i fedeli a riflettere sul valore del lavoro citando l’esempio del Santo. «San Giuseppe ci insegna che il lavoro non è solo fatica o dovere, ma responsabilità, cura, amore concreto verso la vita che ci è affidata», ha dichiarato il sacerdote, auspicando che la settimana sia un tempo di benedizione per le famiglie e i lavoratori della comunità.

La giornata di oggi, domenica 26 aprile, prevede celebrazioni eucaristiche alle ore 9:00 e alle 11:00, precedute dal Rosario. Nel pomeriggio, dopo il momento di preghiera delle 18:30, don Guido Miglietta presiederà la messa solenne delle 19:00. Il calendario proseguirà lunedì 27 aprile con le funzioni mattutine delle 8:30 e la celebrazione serale, mantenendo la medesima scansione oraria per i momenti di preghiera comunitaria.

Martedì 28 aprile il programma seguirà lo schema dei giorni precedenti, arricchendosi però di un momento conclusivo alle ore 19:45, quando si terrà l’adorazione eucaristica comunitaria guidata dallo stesso don Miglietta. Queste giornate segnano l’avvio della fase culminante dei festeggiamenti, che vedranno il loro momento di massima partecipazione popolare nella processione e negli eventi esterni della prossima domenica.