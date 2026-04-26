Chiaramonte Gulfi si prepara alla terza edizione del Primo Maggio con un programma che unisce le tradizioni locali alla musica dal vivo. La principale novità di quest’anno riguarda il coinvolgimento dei gruppi del Carnevale chiaramontano, che allestiranno strutture scenografiche statiche lungo le vie del centro storico. Queste installazioni, create appositamente per l’occasione, faranno da cornice alle dodici ore di eventi previsti nel cuore del borgo.
Il calendario musicale inizierà alle ore 12:00 in piazza Duomo con l’esibizione del coro Mariele Ventre di Ragusa. Nel pomeriggio l’attività si sposterà in corso Umberto I, dove si alterneranno la Mosaico Band alle 16:00 e la Medea Live Band alle 18:00. La chiusura dei concerti sarà affidata ai The Golden Ears, che si esibiranno nuovamente in piazza Duomo a partire dalle ore 19:00.
Oltre alle performance artistiche, l’evento prevede lo “Sbarazzo”, un’iniziativa commerciale che permetterà di effettuare acquisti a prezzi agevolati presso le attività locali del centro. Grande spazio sarà dedicato alla gastronomia con la tradizionale Festa ra Scaccia, accompagnata da sessioni di danza, attività sportive organizzate dal Csen Ragusa e animazione per i visitatori.
“Il Primo Maggio di Chiaramonte Gulfi non è solo un evento, ma un momento di comunità”, ha dichiarato il sindaco Mario Cutello, sottolineando il valore dell’iniziativa per le famiglie e i giovani. L’assessore Giancarlo Catania ha inoltre evidenziato il lavoro della Consulta giovanile nella costruzione di un programma inclusivo che punta a valorizzare le energie creative del territorio ibleo.
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