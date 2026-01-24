Modica – L’audacia dei malviventi non sembra conoscere limiti. Nella giornata di ieri, venerdì 23 gennaio, un furto è stato messo a segno in pieno giorno all’interno di un complesso residenziale di recente costruzione in via Sacro Cuore, proprio nel cuore pulsante del quartiere Sorda, nei pressi della chiesa parrocchiale.

Secondo le prime ricostruzioni, ignoti sono riusciti ad entrare in un appartamento situato in uno dei nuovi edifici della zona, approfittando probabilmente di un momento di assenza dei proprietari.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni condomini che, notando la porta dell’abitazione forzata e lasciata aperta, hanno immediatamente intuito la situazione di pericolo. Sul posto sono intervenute tempestivamente le Forze dell’Ordine per i rilievi di rito e per avviare le indagini. Al momento non è stato ancora quantificato l’ammontare del bottino.

Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero aver ripreso movimenti sospetti o il mezzo utilizzato dai ladri per la fuga.