Ragusa – La Polizia di Stato, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Sala Operativa, è intervenuta in piazza Rabito, a Marina di Ragusa, a seguito della segnalazione di due soggetti intenti a danneggiare un’autovettura in sosta.

I poliziotti della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno trovato una microcar con il vetro sfondato e tracce di sangue all’interno dell’abitacolo ed un soggetto che, alla vista degli agenti, scappava velocemente nel tentativo di sottrarsi al controllo.

E’ stato prontamente raggiunto e fermato dagli agenti intervenuti. Presentava evidenti ferite alle mani ed era in possesso di alcuni oggetti rubati all’interno della microcar. Il responsabile del furto veniva quindi tratto in arresto per il furto appena commesso e identificato come un cittadino tunisino di 24 anni. Espletate le formalità di rito, il giovane veniva condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa.