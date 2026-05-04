Filippo Barone, studente della classe terza dell’Istituto Comprensivo “G. Verga” di Comiso, si è aggiudicato la medaglia “Margherita Hack” ai Campionati Italiani di Astronomia. Il prestigioso riconoscimento è stato ufficializzato dall’assessore alla pubblica istruzione del Comune di Comiso, Giusi Cubisino, a seguito della finale nazionale svoltasi a Monza tra il 27 e il 29 aprile.

Il giovane studente casmeneo ha superato le diverse fasi della competizione, iniziate nel mese di febbraio con le prove interregionali, fino a raggiungere il gradino il podio nella categoria di riferimento. Grazie a questo risultato, Filippo Barone è stato inserito ufficialmente nell’Albo delle eccellenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM).

Il successo registrato dallo studente è frutto di un percorso didattico mirato che ha visto la partecipazione di diversi alunni dell’istituto nelle fasi propedeutiche. La preparazione tecnica è stata curata dalla docente Kentia Barone, che ha supportato gli studenti nella comprensione delle tematiche scientifiche e astronomiche oggetto della gara.

Secondo quanto dichiarato dall’assessore Cubisino, il risultato premia un modello educativo capace di incentivare le inclinazioni dei ragazzi. La dirigente scolastica dell’Istituto “G. Verga”, la professoressa Maria Cafiso, ha garantito il supporto logistico e progettuale necessario per consentire alla delegazione scolastica di competere ai massimi livelli nazionali.