Il secondo mese del 2026 si preannuncia denso di novità per i beneficiari delle prestazioni INPS. Tra l’adeguamento delle pensioni al costo della vita e il rinnovo dell’ISEE per le famiglie, il calendario dei pagamenti di febbraio richiede una consultazione attenta per evitare sorprese sul saldo.
Pensioni: scattano gli aumenti, ma occhio ai conguagli
Il pagamento delle pensioni partirà ufficialmente lunedì 2 febbraio 2026. Da questa data, gli assegni saranno accreditati sui conti correnti bancari. Per chi ritira la prestazione in contanti presso gli uffici postali, si seguirà la consueta turnazione alfabetica:
- A – B: Lunedì 2 febbraio
- C – D: Martedì 3 febbraio
- E – K: Mercoledì 4 febbraio
- L – O: Giovedì 5 febbraio (Nota: a Catania e provincia gli uffici potrebbero restare chiusi o subire variazioni per la festività di Sant’Agata)
- P – R: Venerdì 6 febbraio
- S – Z: Sabato 7 febbraio (solo mattina)
Le novità economiche: A febbraio i pensionati riceveranno gli importi aggiornati con la rivalutazione Istat dell’1,4%, inclusi gli arretrati di gennaio. Tuttavia, il cedolino potrebbe risultare più “leggero” per alcuni, a causa dei conguagli fiscali relativi alle tasse non versate nel 2025.
Sostegni alle famiglie e alla povertà: le date chiave
Per l’Assegno Unico e l’Assegno di Inclusione, le tempistiche sono state confermate dall’Istituto con le ultime circolari programmatiche.
- Assegno Unico: Il pagamento “ordinario” per chi non ha subito variazioni è fissato per il 19 e 20 febbraio 2026. Se avete presentato una nuova domanda o ci sono stati ricalcoli, l’accredito arriverà invece nell’ultima settimana del mese.
- Assegno di Inclusione (AdI): Per i nuclei già beneficiari, la ricarica sulla carta è prevista tra il 26 e il 27 febbraio. Per le nuove istanze approvate, il primo pagamento viene solitamente anticipato a metà mese.
Indennità di disoccupazione (NASpI)
Per quanto riguarda la NASpI, non esiste una data universale valida per tutti. L’erogazione avviene generalmente entro la metà del mese (indicativamente tra l’8 e il 15 febbraio). Per conoscere il giorno esatto del proprio accredito, è necessario consultare il fascicolo previdenziale sul sito INPS o l’app “IO”.
Tabella Riassuntiva Pagamenti Febbraio 2026
|Prestazione
|Data Inizio Pagamenti
|Pensioni (Banca e Poste)
|2 febbraio 2026
|NASpI
|Entro metà mese
|Assegno Unico
|19 – 20 febbraio
|Assegno Inclusione
|26 – 27 febbraio
