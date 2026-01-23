Vittoria – Mattinata movimentata e pesanti disagi alla viabilità interna dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. Un autista, probabilmente a causa di una distrazione o di un’errata valutazione delle dimensioni del proprio mezzo, è rimasto incastrato con il furgone in un sottopassaggio situato in un’area nevralgica della struttura sanitaria.

L’incidente si è verificato nel tunnel che mette in comunicazione il Pronto Soccorso con la sala radiologica e i reparti dell’ala nuova. Il conducente dell’autocarro ha tentato il passaggio nonostante la sagoma del veicolo eccedesse l’altezza consentita.

L’impatto è stato inevitabile e violento: la parte superiore del cassone è letteralmente collassata, incastrandosi sotto la soletta della struttura. Il mezzo ha riportato danni ingenti alla carrozzeria e alla struttura portante del vano carico. (Foto Assenza)