Ragusa – Tragedia sfiorata oggi Ragusa. A causa delle violentissime raffiche di vento del ciclone Harry che stanno sferzando la città, un imponente pino secolare è crollato in viale delle Americhe, una delle arterie principali e più trafficate del capoluogo ibleo.

Il pesante fusto si è abbattuto improvvisamente sulla carreggiata, occupando l’intera sede stradale. Solo per una fortuita coincidenza temporale, nel momento esatto del crollo non transitavano veicoli o pedoni: un dettaglio che ha evitato un bilancio che sarebbe potuto essere drammatico.

Sul posto è intervenuta immediatamente una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale, impegnata ora nelle delicate operazioni di sezionamento del tronco e messa in sicurezza dell’area. Il Viale delle Americhe è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire i lavori di rimozione.