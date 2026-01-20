Pozzallo – Maltempo nel Ragusano. La furia del Ciclone Harry ha presentato il conto più salato al litorale di Pozzallo. In queste ore, una mareggiata di violenza inaudita ha investito la costa, accanendosi con i due chalet che si trovano nella spiaggia e contro il Lido Copacabana, letteralmente messo in ginocchio dalla forza d’urto delle onde.

La situazione a Pozzallo rimane critica. Il mare continua a erodere la spiaggia e a minacciare le infrastrutture balneari e i locali del lungomare. La protezione civile invita alla massima cautela: la forza del mare è ancora tale da rappresentare un pericolo non solo per le cose, ma anche per le persone che incautamente si avvicinano alla riva per osservare lo spettacolo della tempesta.