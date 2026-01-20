Ragusa – Non accenna a placarsi l’ondata di maltempo che da ore sta flagellando l’intera provincia di Ragusa. Il Ciclone Harry continua a scaricare la sua forza sul territorio, lasciando dietro di sé una scia di danni che tiene impegnate tutte le forze dell’ordine e i soccorritori in un turno di lavoro senza fine.

Vigili del Fuoco: centinaia di chiamate e interventi in coda

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco è sottoposto a una pressione straordinaria. Nonostante il raddoppio delle squadre operative, le richieste di soccorso continuano a giungere alla sala operativa del 115. Tantissime le chiamate per interventi riguardanti:

Alberi abbattuti che invadono le carreggiate provinciali.

che invadono le carreggiate provinciali. Pali della luce e del telefono pericolanti o già divelti dalle raffiche.

pericolanti o già divelti dalle raffiche. Lamiere e insegne pubblicitarie sradicate dal vento, diventate vere e proprie minacce per i passanti.

Marina di Ragusa: il mare invade i locali

La situazione è particolarmente drammatica sul litorale. A Marina di Ragusa, le mareggiate provocate dai venti di tempesta hanno superato le barriere naturali arrivando a colpire alcune strutture.

A subire i danni maggiori è stato un noto ristorante della zona, letteralmente invaso dalla forza dell’acqua e dei detriti trascinati dai marosi. I danni strutturali all’attività sono ingenti e confermano la violenza inaudita di questa tempesta, che sta mettendo a dura prova il comparto turistico e balneare della frazione.

Allerta meteo ancora in corso per oggi rossa e per domani arancione

Sebbene l’allerta sia destinata a passare da rossa ad arancione nelle prossime ore in provincia di Ragusa, la Protezione Civile raccomanda di non abbassare la guardia. Il terreno saturo d’acqua e le strutture già sollecitate dal vento potrebbero cedere anche con fenomeni di minore intensità.

L’invito resta quello di limitare gli spostamenti e di segnalare esclusivamente le emergenze reali per non sovraccaricare ulteriormente le linee di soccorso.