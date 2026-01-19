Ragusa – Le piogge torrenziali che stanno colpendo la provincia di Ragusa iniziano a causare i primi seri danni alla viabilità. Un pericoloso smottamento si è verificato lungo la SS 115, nel tratto che collega Comiso a Ragusa.

Nello specifico, al chilometro 3.11, la forza delle infiltrazioni d’acqua ha causato il cedimento strutturale di un muro di contenimento, che è franato parzialmente sulla carreggiata. Il crollo rappresenta un rischio concreto per la sicurezza stradale, specialmente in condizioni di scarsa visibilità dovute alle attuali precipitazioni.

Sul posto è già intervenuta la Polizia Locale, che ha messo in sicurezza l’area e sta coordinando la gestione del traffico. Le autorità invitano gli automobilisti alla massima prudenza: si consiglia di moderare la velocità o, se possibile, scegliere percorsi alternativi per evitare rallentamenti e potenziali pericoli.