Acireale – La furia del Ciclone Harry impone misure drastiche nel litorale acese. A seguito dell’allerta meteo rossa emessa dalla Protezione Civile Regionale, il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente che dispone l’evacuazione immediata di tutte le abitazioni e le attività commerciali situate nelle aree costiere a più alto rischio.

Le zone rosse: dove scatta lo sgombero

Il provvedimento riguarda gli edifici situati a ridosso della linea di costa nelle frazioni marinare, dove il rischio di mareggiate distruttive è considerato imminente. Le vie interessate dallo sgombero obbligatorio sono:

Capo Mulini: via Garitta, via Rapallo e Lungomare Martinez.

Santa Maria La Scala: via Molino.

Tutti i residenti, i lavoratori o i semplici occupanti di immobili in queste strade devono lasciare i locali con la massima urgenza e mettersi in sicurezza lontano dal fronte mare.

Le motivazioni: venti e mareggiate senza precedenti

Secondo i bollettini ufficiali, le prossime ore saranno critiche: sono previste raffiche di vento violentissime e piogge torrenziali che, unite a un mare forza 8 o 9, potrebbero travolgere le infrastrutture costiere. “Le condizioni meteo-marine potrebbero determinare situazioni di grave pericolo per l’incolumità pubblica”, si legge nelle motivazioni dell’ordinanza.

Assistenza alla popolazione: attivo il COC

Il Comune di Acireale ha attivato tutti i protocolli di emergenza per supportare i cittadini coinvolti:

Sistemazioni alternative: Chi non dispone di un alloggio sicuro presso parenti o amici può rivolgersi immediatamente alle autorità.

Numero di emergenza: È attivo il Centro Operativo Comunale (COC) al numero 095 895545 per richiedere assistenza o segnalare criticità.

Dal municipio arriva un appello accorato al senso di responsabilità di tutti i cittadini: l’invito è di non sottovalutare la potenza della tempesta e di rispettare rigorosamente i divieti di transito e stazionamento vicino a moli e lungomari.