Modica – Sei feriti. E’ il bilancio dell’incidente stradale avvenuto poco dopo l’una della notte di Capodanno lungo la strada che collega Marina di Modica a Pozzallo. Secondo le prime ricostruzioni due auto per cause in corso di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine si sono scontrate frontalmente sulla trafficata strada che collega Marina di Modica a Pozzallo.

I sei feriti soccorsi e trasportati al pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica sono tutti giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze. in corso la ricostruzione esatta della dinamica dell’incidente.