Modica – Riprende dopo una settimana di sosta il campionato di serie A3 di pallavolo e per l’Avimec Modica è subito big match. Domenica pomeriggio alle 16, infatti, i biancoazzurri di coach Enzo Distefano, per la prima giornata del girone di ritorno, saranno di scena tra le mura amiche del “PalaRizza”, dove il sestetto capitanato da Stefano Chillemi riceverà la visita della EnergyTime Campobasso, terza forza del girone Blu e fresca di qualificazione alla fase finale di Coppa Italia.

La formazione cara al presidente Vanni Iacono, reduce da due successi consecutivi contro Terni e Napoli, vuole continuare a scalare la classifica e contro il sestetto molisano allenato dall’ex Peppe Bua vuole iniziare bene il 2026, ben consapevole che per battere i rossoblu ospiti ci sarà bisogno della migliore Avimec.

“Domenica ospiteremo Campobasso, terza forza del campionato e forse la squadra rivelazione del nostro girone che,– dichiara coach Enzo Distefano – nel girone di andata ha viaggiato con il vento in poppa, come dimostra la loro posizione in classifica, ma noi giochiamo in casa e venderemo cara la pelle, anche per provare a riscattare la sconfitta al tiebreak della gara di andata quando, avanti di due set ci siamo fatti rimontare e battere al quinto. Le due vittorie consecutive ottenute alla fine del girone di andata – continua – ci hanno dato sicuramente morale, fiducia e consapevolezza, ora stiamo acquistando la nostra identità, finalmente sappiamo chi siamo e quello che vogliamo e possiamo fare, quindi la partita con Campobasso, che sarà sicuramente complicata, sarà una vera battaglia sportiva che vedrà trionfare la squadra che giocherà meglio. Dopo cinque giorni di riposo concessi – sottolinea il tecnico ragusano – ho trovato la squadra più serena. I ragazzi avevano bisogno di staccare un po’ la spina e io e il mio staff eravamo sicuri di poter concedere un po’ di riposo, perchè lo hanno meritato, ma alla ripresa degli allenamenti ho notato con vero piacere, che tutti sono rientrati pronti e carichi per iniziare questo girone di ritorno che si prospetta insidioso, ma ricco di impegni in cui bisognerà conquistare quei punti che ci torneranno utili alla fine della regular season. Ora più che mai -conclude Enzo Distefano – abbiamo bisogno del nostro pubblico, che ci ha sempre supportato e aiutato nei momenti importanti. Questo è uno di questi momenti, è la prima partita del 2026, quindi sarebbe veramente bello vedere il “PalaRizza” pieno e che ci faccia sentire veramente il calore di giocare in casa”.

Tra i più motivati nel gruppo biancoazzurro, c’è sicuramente Leonardo Lugli che, fin dal primo giorno di allenamenti dopo la pausa si è dimostrato motivato e pronto a dare il massimo per la squadra.

“Sicuramente cercheremo di riprendere da dove abbiamo lasciato – dichiara l’opposto biancoazzurro – e con lo stesso atteggiamento che ci ha aiutato tantissimo, soprattutto nella vittoria di Napoli, cercando di limare tutto quello che nel girone di andata non ha funzionato e che io e i miei compagni, insieme allo staff tecnico abbiamo già analizzato. Entreremo in campo carichi, cercando di limare i nostri difetti. Dobbiamo dare continuità a partire dagli allenamenti – continua – e tutti noi cercheremo di metterne in campo quanta più possibile, perchè le individualità e di squadra ci sono, dobbiamo solo cercare di essere più continui. A Napoli – sottolinea – pur giocando poco ho messo a terra la palla che ha certificato i tre punti e devo dire che è stata una sensazione piacevole, perchè ero l’ex di turno. A Napoli ho passato dei bei momenti in una stagione molto densa e sicuramente in termini “egoistici” da atleta è stato bello poter chiudere una partita così significativa per me. Nel girone di ritorno – conclude Leonardo Lugli – mi aspetto di dare sempre il massimo alla squadra, ai compagni e allo staff e di riuscire a ritrovare delle mie certezze personali”.