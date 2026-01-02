Il nuovo anno inizia sotto il segno dell’instabilità e del forte vento. Secondo le analisi di Marco Gelfo de Il Mio Meteo Sicilia (vedi foto), la giornata di oggi, 2 gennaio, sarà caratterizzata da condizioni di maltempo che interesseranno diverse aree dell’Isola, con qualche pioggia in particolare sui settori orientali e meridionali.
Previsioni per oggi: piogge nel Sud-Est
Per la giornata odierna si attendono precipitazioni che passeranno da isolate a sparse.
- Zone interessate: Il fenomeno colpirà principalmente i settori sud-orientali (incluse le province di Ragusa e Siracusa).
- Intensità: Le piogge potranno assumere localmente il carattere di rovescio, sebbene i quantitativi cumulati totali dovrebbero mantenersi su livelli deboli.
Venerdì 2 gennaio: l’insidia del vento di Libeccio
Il quadro meteorologico generale per domani vede una Sicilia divisa tra nubi e forti correnti d’aria.
- Cielo: Parzialmente nuvoloso o nuvoloso su tutta la regione, con possibili deboli piovaschi persistenti durante la mattinata, specialmente lungo la fascia meridionale.
- Temperature: Si registrerà una controtendenza rispetto al freddo dei giorni scorsi, con valori termici in generale aumento.
Allerta Venti: raffiche da record sul Tirreno
L’elemento di maggiore criticità per le prossime ore è rappresentato dal vento:
- Rotazione e Rinforzo: Le correnti ruoteranno dai quadranti sud-occidentali, con un deciso rinforzo del Libeccio.
- Intensità di Burrasca: Sono attese raffiche di burrasca forte, in particolare sul basso Tirreno.
- Picchi estremi: Tra il Palermitano e il Messinese la ventilazione potrebbe diventare violenta, con raffiche capaci di superare i 90-100 km/h.
- Mari: Condizioni marittime proibitive. I bacini saranno mossi o molto mossi, con lo Stretto di Sicilia che risulterà agitato.
