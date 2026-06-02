Una scossa di terremoto di magnitudo ML 2.0 ha interessato nella serata di oggi il settore meridionale del Mar Ionio, al largo della provincia di Siracusa. Il movimento tellurico è stato registrato alle ore 20:15 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che ha localizzato l’epicentro in mare.

Secondo i dati diffusi dall’INGV, il sisma si è verificato a una profondità di circa 10 chilometri, un valore tipico per eventi sismici di lieve entità nell’area ionica. L’epicentro è stato individuato nel tratto di mare compreso tra Augusta, Melilli, Floridia e Siracusa.

Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose, né avvertenze particolari da parte della Protezione civile. La scossa, di bassa intensità, è stata classificata tra gli eventi sismici minori e rientra nella normale attività geodinamica della zona.

L’area del Mar Ionio meridionale e della Sicilia orientale è infatti caratterizzata da una costante attività sismica legata alla complessa interazione tra la placca africana e quella euroasiatica. Proprio per questa ragione, la rete di monitoraggio dell’INGV mantiene un controllo continuo e capillare sul territorio.

In casi come questo, le rilevazioni vengono diffuse in tempo reale attraverso la rete sismica nazionale, che consente di localizzare rapidamente epicentro, magnitudo e profondità degli eventi. La scossa registrata in serata rientra nella fascia di bassa energia e non ha prodotto effetti percepibili significativi sulla terraferma.