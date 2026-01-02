Modica – Un uomo di 60 anni è rimasto vittima dell’esplosione anticipata di un botto di Capodanno. L’incidente, avvenuto proprio durante i momenti clou dei festeggiamenti, ha trasformato la notte di San Silvestro in un’emergenza medica.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava maneggiando un grosso petardo quando subito dopo l’accensione della miccia, è esploso anzitempo, investendo in pieno l’arto del sessantenne. La violenza della deflagrazione ha causato danni immediati, rendendo necessario l’intervento tempestivo dei sanitari del 118.

Il sessantenne è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore-Nino Baglieri” di Modica. I medici di turno hanno riscontrato una frattura esposta e diverse lesioni ai tessuti molli provocate dall’onda d’urto e dalle schegge. Nonostante il grave trauma riportato alla mano e il comprensibile stato di shock le sue condizioni generali non sono state giudicate critiche e non è in pericolo di vita.